Jugendliche entdecken heimischen Wald

Lehrausgang vermittelte wertvolle Informationen für Schülerinnen und Schüler des BORG Egg.

Egg. Bereits traditionell findet am BORG Egg jährlich ein Herbst-Lehrausgang mit Waldaufseher Rafael Fetz statt. Einen ersten Stopp machten die Schülerinnen und Schüler des Wahlpflichtfaches Biologie der 8. Klasse an der Bregenzerach. Dort gab es interessante Informationen über den Zusammenhang von Gewässer und Wald. Rafael Fetz erklärte dabei auch seine Aufgaben als Waldaufseher.

Im Anschluss ging es weiter in Pfarrers Wald, wo die Hauptbaumarten besprochen wurden. Auch die Auswirkungen, welche die steigenden Temperaturen auf die einzelnen Individuen, sowie auf das gesamte Ökosystem haben, wurden eindrücklich zur Schau gestellt. Abschließend ging es noch zum „Klimawald“, welcher von den WPG-Gruppen der vergangenen Jahre in Zusammenarbeit mit KLAR! Vorderwald-Egg gestaltet wurde. Die Idee dahinter ist, dass im Hinblick auf die steigenden Temperaturen die Entwicklung von trockenresistenten Arten beobachtet und dokumentiert werden soll. Neben standortuntypischen Arten wie der Europäischen Lärche, der Sommerlinde oder der Stieleiche wurden auch richtige Exoten wie etwa die Riesentanne, der Ginkobaum oder der Bergmammutbaum gepflanzt. Gelbkiefer, Edelkastanie oder Roteiche sind weitere Baumarten, welche sich in dieser Vergleichsfläche finden“, erläutert Biologielehrer Thomas Rüscher. ME