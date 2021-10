Jugendkonzert des Musikverein Hörbranz

Märchen, Mythen und Legenden begeisterten den Leiblachtalsaal

In der Pause konnte die Jugendmusik Hörbranz mit Vorstand Bernhard Sigg die Teilnehmer des Jugendmusikerleistungsabzeichen 2021 ehren. Mitglieder des Österreichischen Blasmusikverbandes können zur Hebung des musikalischen Ausbildungsstandes und als Beitrag zum motivierten Musizieren unabhängig vom Alter ein Leistungsabzeichen in den Leistungsstufen „Junior“, Bronze“, „Silber“ und „Gold“ erwerben. In Hörbranz wurde Selina Jochum (Klarinette) mit dem Junior-Leistungsabzeichen, Juliana Moosbrugger (Querflöte), Catharina Moosbrugger (Trompete), Lilian Gorbach (Horn), Gabriel Fischnaller (Saxophon) und Phil Rinderer (Posaune) jeweils mit Bronze ausgezeichnet. Maximilian Kofler (Schlagzeug) erspielte das Leistungsabzeichen in Gold.

1995 war ein wichtiges Jahr für den Musikverein Hörbranz. Schon ein Jahr nach dem Engagement als neuer Dirigent für den Musikverein, legte Walter Kofler den Grundstein für zukünftige MusikantInnen: die Gründung der Jugendmusik Hörbranz. Zielgruppe waren motivierte, musikalische Kinder und Jugendliche, um gemeinsam zu musizieren und Spaß zu haben. Zur Gründungszeit zählte die Jugendmusik ursprünglich acht Mitglieder. Gemeinsam mit den ehemaligen Jugendreferenten Ludwig Kleiser (erster Jugendreferent) und Helmut Gadner (zweiter Jugendreferent) wurde die Jugendmusik mit viel Mühe aufgebaut. So kann die Jugendmusik Hörbranz heute stolz auf rund 50 aktive JugendmusikantInnen und Lehrlinge blicken. Die JugendmusikantInnen proben einmal wöchentlich gemeinsam. Zum Jahresprogramm zählen das große Jahreskonzert im Oktober, Auftritte in der Gemeinde (z.B. an Fronleichnam im Festzelt, Faschingsumzug), Jugendkapellentreffen in der näheren Umgebung, das Jugendmusiklager am Ende der Sommerferien, Ausflüge, Filmabende, und die Weihnachtsfeier. Voraussetzung für die Jugendmusik ist natürlich, dass ein Instrument an der Musikschule erlernt wird (Querflöte, Oboe, Klarinette, Saxophon, Fagott, Trompete, Flügelhorn, Horn, Tenorhorn, Bariton, Posaune, Tuba oder Schlagzeug). Die Jugendmusik nimmt dann Kontakt auf und lädt die Jungmusiker ein, Lehrling bei der Jugendmusik Hörbranz zu werden. Als Lehrling kann in das Vereinsleben der Jugendmusik hineingeschnuppert werden. Man kann mit aufs Lagerwochenende gehen und dabei bei den sogenannten „Lehrlingsstücken“ mitspielen. Diese werden auch beim Jahreskonzert aufgeführt. Beim Lagerwochenende können die anderen Lehrlinge, JugendmusikantInnen und ein paar Mitglieder der “großen Musik” kennen. Auch auf Ausflüge und Unternehmungen sind die Lehrlinge herzlichst eingeladen.