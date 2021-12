Jugendfeuerwehrler gaben das Friedenszeichen weiter

Weltweites Licht leuchtete auch in Hörbranzer Wohnzimmern

Trotz vieler Coronaeinschränkungen, Grenz- und Kirchenschließungen konnte auch heuer in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem das leuchtende Friedenszeichen entzündet werden. Für Millionen Menschen in aller Welt eine jahrelange, liebgewordene Weihnachtstradition. Seit 1986 wird das Friedenssymbol auch nach Österreich gebracht und im ganzen Land verteilt.

In Hörbranz wurde das besondere Licht von den sechs Jugendfeuerwehrlern und ihren Betreuern übernommen, die für die große Friedensaktion ihre Freizeit zur Verfügung stellten. Am 24.12.2021 konnten alle Hörbranzerinnen und Hörbranzer des Friedenszeichen beim Feuerwehrhaus abholen. Gleichzeitig waren zwei Feuerwehrfahrzeuge mit den jungen Feuerwehrfrauen und -männern im Dorf unterwegs und überbrachten die Friedenswünsche an Pfarrer Roland „Trenti“ Trentinaglia, an Bürgermeister Andreas Kresser, an Gemeindevertreter und Ehrenfeuerwehrmänner sowie an die Kapellengemeinschaften. Auch dort konnte das Leuchtzeichen abgeholt und geteilt werden. Zahlreiche Friedensträger, die das Licht abholten, ließen es sich auch nicht nehmen, eine Spende abzugeben. Um 12.00 Uhr trafen die mobilen Friedensteams beim Feuerwehrhaus ein, die Geldspenden wurden zusammengetragen und in der geschmückten Pfarrkirche Hörbranz an Pfarrer „Trenti“ übergeben, der den namhaften Betrag sinnvoll und direkt in der Gemeinde einsetzen kann.