Jugendfeuerwehr Hörbranz gibt ein leuchtendes Zeichen weiter

Friedensaktion auch in schwierigen Zeiten

Mit Einhaltung der aktuellen Einschränkungen und Vorgaben konnte am 24.12.2020 bei der Feuerwehr Hörbranz das leuchtende Kerzenlicht als Zeichen des Friedens abgeholt werden. Wie jedes Jahr setzten sich die jungen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner der Jugendfeuerwehr Hörbranz mit ihren Ausbildnern in den Dienst der guten Sache. Die Weihnachtsaktion 2020 musste dieses Jahr allerdings anders organisiert werden, waren doch aktuelle Abstände und Hygieneregeln einzuhalten. So waren am 24.12.2020 auch nur zwei Jugendfeuerwehrler und Kommandant Hubert Schreilechner im Hörbranzer Feuerwehrhaus bei der Weitergabe des weitgereisten Lichtes vor Ort. Mehr als 80-mal wurde der wärmende Lichtschein dort übergeben. Auch in der Pfarrkirche war das Licht der Hoffnung aufgestellt und konnte mitgenommen werden. So leuchtete ab dem Weihnachtstag der warme Kerzenschein als Zeichen für Liebe, Toleranz, Hoffnung, Versöhnung und Frieden für alle Menschen in vielen Haushalten.