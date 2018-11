Jugend engagiert sich für „ihr“ Egg

Auch am Planungsprozess zur Außenraumgestaltung sind Jugendliche aktiv beteiligt.

Von Anfang an in den Planungsprozess involviert ist eine Gruppe besonders engagierter Jugendlicher. Sophia, Anna-Sophia, Lukas, Laurin, Jana und Johanna waren bereits beim Jugendbeteiligungsprojekt unter dem Motto „D’Eggar Jugend redat mit“ im Jänner 2017 aktiv dabei. Seither bringen sie sich in verschiedenen Formaten und Funktionen für die Gemeinde und andere Jugendliche ein. So waren sie federführend daran beteiligt, dass der Jugendraum in Egg wieder eröffnet wurde. Seither managen sie dessen Programm und die Öffnungszeiten.