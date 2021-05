Jürgen Maccani übernimmt das Traineramt in Rotenberg

Der 40-jährige A-Lizenz Inhaber wechselt von Fußach in den Bregenzerwald

Jürgen Maccani folgt auf Klaus Nussbaumer (42). Der neue Trainer von VN.at Eliteligaklub Zima FC Rotenberg ist nun fix. Die letzten zweieinhalb Jahre war der 40-jährige Jürgen Maccani sehr erfolgreich beim Vorarlbergligaklub poolfolio SC Fußach tätig. Der frischgebackene Inhaber der UEFA-A-Lizenz hat die Rheindelta-Elf von einem Abstiegskandidat in der Vorarlbergliga zu einem Topklub entwickelt. Maccani übernahm Fußach auf dem drittletzten Tabellenplatz und wurde in den letzten Saisonen Sechster und Vierter. „Die Qualität ist da um mit Rotenberg im vorderern Tabellendrittel mitzuspielen. Fußach war eine wunderschöne Zeit aber ich wollte immer schon einmal Trainer im Bregenzerwald werden. Die sportliche Entwicklung von mir steht nun im Fokus und die Herausforderung ist sehr groß. Ich will mit meinem neuen Klub auch neue Impulse setzen“, sagt Jürgen Maccani, der am 19. Mai bereits die erste Trainingseinheit mit Rotenberg absolviert. Medo Susic (41) wird neuer Cotrainer und Tormanntrainer beim Wälder-Eliteligaklub.