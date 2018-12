Jüngster Chef in der Rankweiler Gastronomie

Der 27-jährige Simon Scherl leitet seit der Eröffnung vor acht Jahren das Restaurant Marktplatz

RANKWEIL. Die Quantität und Qualität wird in den 25 Gastronomiebetrieben in Rankweil großgeschrieben. Seit etwas mehr als acht Jahren ist Simon Scherl der Geschäftsführer im Restaurant Marktplatz im Zentrum der Marktgemeinde Rankweil. Der 27-Jährige ist der jüngste Chef eines Rankweiler Gastronomiebetrieb. Zudem hilft der gebürtige Tiroler bei den vom Vater Daniel gehörenden Unternehmen wie die Werkstatt Rankweil, Italy Flax Rankweil und Flax Götzis tatkräftig mit. Allerdings kümmert er sich vorwiegend um sein Geschäft in der Rankweiler Bahnhofstraße. „Es war am Anfang schon alles sehr schwierig. Jetzt haben wir uns gut etabliert und viele Stammkunden halten uns die Treue. Es ist nun perfekt, aber jeden Tag gibt es eine neue Herausforderung das Rad am Laufen zu halten. Der Standort im Zentrum ist super“, sagt ein zufriedener Simon Scherl. Natürlich wünscht sich er jüngste Geschäftsführer in der Gastronomie das es auch in den kommenden Jahren so erfolgreich weitergehen wird und dafür wird alles untergeordnet. Inzwischen spricht der 27-Jährige von einem gewissen hohen Standard in seinem Unternehmen, dies aber nur mit ein Mega-Team zu bewerkstelligen ist. Eine wichtige Stütze in seinem täglichen Unterfangen ist Freundin Angela Müller. Vierzehn Angestellte, vorwiegend ein Stammpersonal in zwei Schichtbetrieb sorgen für einen reibungslosen Ablauf und natürlich unter dem Motto: „Der Kunde ist König“. „Der Gast muss spüren, das er im Mittelpunkt steht.“ Die Mithilfe in der Küche oder im Service sind für Scherl selbstverständlich. Wichtig für den Jung-Unternehmer ist auch, dass monatlich eine Livemusik zu bewundern ist.