Judoka Laurin Böhler will zurück zur alten Form

Nach seiner schlimmen Verletzung am Ellbogen ist der Schwarzacher Judoka Laurin Böhler bald wieder einsatzbereit.

Häufiger als üblich – und wünschenswert – sah man Judoka Laurin Böhler im Olympiazentrum Vorarlberg. Der Grund waren in aller Regel Verletzungen, die Reha und Aufbauprozess nach sich zogen.

Warum sieht man dich derzeit täglich im Kraftraum und nicht auf der Tatami? Was ist passiert?

Beim Grand Slam in Abu Dhabi habe ich mir im Kampf um den Halbfinaleinzug bei einer Aktion des Gegners das Innenband im rechten Ellbogen gerissen. Dadurch habe ich die letzten 3 Turniere des Jahres verpasst …

Wo stehst du am Weg zurück ins volle Training? Was kannst du schon machen, was fehlt derzeit noch?