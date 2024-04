Jubiläumskonzert: Happy together – 40 Jahre Chor Shalom

Der Chor Shalom feiert heuer sein 40-jähriges Bestehen und lädt aus diesem Grund am Dienstag, den 30. April 2024, zum Jubiläumskonzert um 20.00 Uhr in die Basilika Rankweil ein.

Im Anschluss an das Konzert unter dem Motto „Happy together“ freut sich der Chor auf ein stimmungsvolles Get-together mit allen Konzertbesucherinnen und -besuchern am Vorplatz der Basilika. Das Konzert bietet ein Best-of aus den letzten 40 Jahren: Von alten Davidliedern bis zu „Rolling in the deep“ ist alles dabei und natürlich die ein oder andere Anekdote aus einem bewegten Chorleben, das sich nicht nur durch seine Musikalität auszeichnet, sondern auch durch gelebte Gemeinschaft.