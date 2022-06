Jubilar FZM Mittelwald hofft auf zwei Landesmeistertitel

In zwei von drei Endspielen um die Vorarlberger Nachwuchsmeisterschaft haben die Wälder Chance auf Gold.

Zwei Wochen nach dem Saisonende bei den Kampfmannschaften in deren Unterhausligen beendet auch der Nachwuchs nun seine lange Meisterschaft mit dem schon traditionellen Finaltag. In Lingenau werden in den Altersstufen Unter 18, 16 und 14 die neuen Landesmeister ermittelt. Dabei wollen die Jungkicker vom Fußballzentrum Mittelwald mit den Vereinen Egg, Andelsbuch und Schwarzenberg den Heimvorteil nützen. Seit genau zwei Jahrzehnten gibt es diese Kooperation in der Region Bregenzerwald der drei Mittelwälderklubs. Gold holte das FZM Mittelwald in der Unter-16 Klasse vor sieben Jahren und den Landesmeistertitel erreichte auch die Unter-14-Mannschaft vor drei Saisonen. Das große Finale der Unter-18-Jährigen am Samstag ab 15 Uhr verspricht viel Spannung und Dramatik. Finalist SW Bregenz gewann im zweiten Halbfinale gegen Altach mit 5:4 im Elferschießen. Erst der zehnte Strafstoß brachte die endgültige Entscheidung im Kampf um die Teilnahme im Endspiel. Gegner FZM Mittelwald U-18 mit Trainer Reinhard Elbs setzte sich gegen die Alterskollegen aus Austria Lustenau mit einem Gesamtscore von 2:1 knapp durch. Mit Petros Fink (Andelsbuch), Marius Schedler, Kilian Umlauft und Melchior Sutterlüty (alle Egg) haben die Wälder schon mehrere Talente in der ersten Kampfmannschaft Spielpraxis sammeln dürfen. Eine knappe Angelegenheit dürfte auch das Finalduell der Unter-16-Jährigen mit sich bringen. Mittelwald mit Coach Dietmar Meusburger erreichte mit zwei Erfolgen gegen SG Hofsteig den Höhepunkt. Gegner Altach mit Trainer Günther Martin stand erst nach zehn Strafstößen gegen Hard im Finale. Die Rheindörfler haben mit Kapitän Oliver Gussnig (Sohn von SCRA-Legende Rudi Gussnig) einen klingenden Namen im Aufgebot. FC Dornbirn Unter-14-Mannschaft verdarb dem FZM Mittelwald, dass in allen drei Altersstufen Gold möglich wäre. Im Halbfinale gewannen die Rothosen mit Trainer Rene Scherr gegen Mittelwald klar mit 3:0 und treffen in den entscheidenden 80 Minuten auf die Alterskollegen aus Hard. Und Hard fügte Dornbirn in dieser Saison bislang die einzige Niederlage zu (8. April 2022). Neben drei Endspielen gibt es auch die Ehrung der Gruppensieger der Unter-13 bis Unter-19-Jährigen. Am Sonntag folgt für den Kinderfußball mit den Turnieren der legendäre Saisonabschluss.