Jubilar angelt sich Torgarantie Julian Rupp

Torjäger von SV Lochau stürmt für den Ligakonkurrenten blum FC Höchst

In der Corona-Pause kommen drei neue Spieler zum FC Höchst, der heuer 100 Jahr alt wird. Mit Julian Rupp (28) und Emre Demir (27) sind auch zwei bestens bekannte Akteure bald wieder im Rheinaustadion zu sehen. Der dritte im Bunde ist Philipp Rupp (22), der Bruder von Julian. Beide wechseln von Ligakonkurrent SV Lochau an den Alten Rhein. Emre Demir spielte zuletzt für den FC Lauterach in der höheren Elite-Liga und kehrt wieder an seine alte Wirkungsstätte zurück.