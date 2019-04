Jubiläumswochenende beim Strubobuob

Frühlingserwachen in der Gartenwerkstatt und das gerade rechtzeitig zum 10- jährigen Jubiläum.

Was im Jahre 2009 als zartes Pflänzchen begann, wuchs inzwischen zu einem stattlichen Bäumchen heran. So beschreibt Strubobuob Jürgen Beer die Entwicklung, die er in den vergangenen zehn Jahren mit seiner Gartenwerkstatt gemacht hat. Anfänglich machte er mit einem schön dekorierten Garten auf sich aufmerksam, entschloss sich bald sein Hobby zum Beruf zu machen und sich in die Selbstständigkeit zu wagen. Vor zwei Jahren eröffnete Jürgen Beer einen imposanten Neubau direkt gegenüber dem alten, bestehenden Wälderhaus. So erweiterte sich seine Gartenwerkstatt und heute findet der Besucher bei Strubobuob Tischkultur und Gartenwerksatt, eben alles unter einem Dach. Am kommenden Wochenende können sich Gartenliebhaber und Deko-Fans von ausgesuchten Kostbarkeiten der Region und bewährter Handwerkkunst für Haus und Garten inspirieren lassen. Zum Jubiläumswochenende erwartet die Besucher ein ganz spezieller Frühlingsgruß, Tipps und viele Inspirationen zur Gartengestaltung. Die Kundschaft darf also die Früchte der Bemühungen von Strubobuob Jürgen Beer und seinem Team ernten.