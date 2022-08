Jubiläumsturnier vom Nachwuchs in Andelsbuch

Zum zehnjährigen Bestehen werden viele NW-Teams im Bregenzerwald auflaufen.

2022 feiert der O&S-Bau FC Andelsbuch sein 60-jähriges Vereinsjubiläum und gleichzeitig wird von FR, 26. - SO, 28.8. zum 10. Mal das beliebte Nachwuchsturnier im stimmungsträchtigen Bezeggstadion veranstaltet.

Die Grundmotivation des OK-Teams und der Turnierflair wird seit der erstmaligen Austragung vom Zitat des großen argentinischen Trainers César Luis Menotti geprägt: „Fußball ist ein Spiel der Freiheit, der Visionen und Gefühle. Fußball macht mich glücklich. Wenn ich auf ein Fußballfeld komme, und dort liegt ein Ball, dann will ich mit ihm spielen.“

Mit diesem Hintergrund stehen Spaß, Freude und die Begeisterung an der Faszination Nachwuchs-Fußballsport im Mittelpunkt der drei Turniertage, an denen knapp 750 NachwuchskickerInnen in 7 verschiedenen Altersklassen den Turnierstartschuss in die Fußballsaison 2022/23 erleben werden. Während den 21 Stunden Spielzeiten pfeifen die Andelsbucher Vereinsschiedsrichter 311 Spiele an, erstmals wurden die Mannschaftsnennungen mittels Online-Anmeldeverfahren und einer neuen Turnierhomepage abgewickelt. Eine spannende Neuerung verspricht auch die Umsetzung der vom ÖFB beschlossenen Nachwuchsspielbestimmungen mit geringerer Spieleranzahl, kleineren Spielfeldern und neuen Torgrößen. Dazu Turnierleiter Andreas Von der Thannen:

„Die individuelle SpielerInnenentwicklung wird mit den Änderungen gefördert. Das ist erfreulich! Unser Turnier hat in den 10 Jahren stetig an Planungsprofessionalität dazugewonnen. Die Teilnehmer schätzen die Liebe am Detail unseres langjährigen OK-Teams. Eine reibungslose Durchführung ist nur mit der motivierten ehrenamtlichen Tätigkeit aller TurnierhelferInnen möglich. Die Förderung des Breitenkinderfußballs liegt mir Besonders am Herzen.“

Ein Turnierziel ist auch die Wertschätzung für den Mädchenfußballsports am Sonntag. Fünf U13-Girl-Teams beteiligen sich am Jubiläumsturnier, wobei der Veranstalter nach zwei Jahren mit turbulenten Wetterkapriolen in Folge heuer wieder auf einen „sanften Wettergott“ hofft.

Der veranstaltende Verein, Oberhauser & Schedler Bau FC Andelsbuch, freut sich auf tolle Sporterlebnisse für unsere Jugend, insbesondere nach den komplizierten Corona-Fußballjahren. Wir laden alle Eltern, SpielerInnen und Sympathisanten des Kinderfußballs zu diesem Turnierwochenende recht herzlich ein. Die detaillierten Turnierpläne und ein Live-Ticker findet man auf der Turnierhomepage unter http://turnier-andelsbuch.at. Der genaue Zeitplan:

U7/U8: FR, 15:00 – 16:30

U13: FR, 17:00 – 20:30

U10: SA, 10:00 – 13:00

U12: SA, 14:00 – 17:30

U9: SO, 10:00 – 12:30

U13-Mädchen: SO, 10:30 – 12:30