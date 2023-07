Jubiläumssaison startet mit Hit: LASK Linz empfängt Rapid Wien

Der LASK ist in der Bundesliga seit vier Heimspielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (2S 2U) – eine längere Serie gab es zuletzt von 1996 bis 1998 (5 Duelle).

Die Linzer Athletiker gewannen in der Vorsaison beide Heimspiele gegen Rapid – das gelang zuvor nur 1997/98.

Der SK Rapid Wien traf in der Bundesliga gegen den LASK 14 Spiele in Folge (insgesamt 26 Tore) – erstmals so lange. Die Null stand für die Linzer Athletiker gegen Rapid zuletzt am 25. November 2018 (1:0), in BL-Heimspielen seit dem Wiederaufstieg 2017 noch nie.

Seit der Ligareform 2018/19 gab es in der Bundesliga beim Auftaktspiel einer Saison immer abwechselnd einen Heim – und Auswärtssieg. In der Vorsaison gewann das Heimteam (Salzburg 3:0 gegen den FK Austria Wien). Der SK Rapid Wien nahm zweimal am Auftaktspiel teil, immer als Heimteam, verlor 2019/20 gegen den FC Red Bull Salzburg (0:2) und gewann 2020/21 gegen den FC Admira (4:1) – für den LASK ist es eine Premiere.

Der LASK gewann zuletzt viermal in Folge sein erstes Spiel einer Saison der Bundesliga – eine derartige Serie gelang den Linzer Athletikern nie zuvor. Wenn das erste Spiel einer BL-Saison daheim stattfand, gewann der LASK zuletzt sogar sechsmal in Folge und verlor überhaupt nur einmal: 1999/2000 mit 0:2 gegen den SK Sturm Graz.

Der LASK ist in der Bundesliga an Freitagen seit acht Spielen ungeschlagen und gewann die letzten fünf davon. So lange blieben die Linzer Athletiker an Freitagen zuvor nur 1977 ungeschlagen (9 Spiele) und hatten auch nur damals eine derartige Siegeserie (ebenfalls 5 Siege).

LASK Linz

Zu: Moussa Kone (Nimes Olympique), Elias Havel (Liefering), Lenny Pintor (St. Etienne), Ivan Ljubic, Jörg Siebenhandl (beide Sturm Graz), Andres Andrada, George Bello (beide Arminia Bielefeld), Sanoussy Ba (RB Leipzig), Husein Balic (Altach), Efthymios Koulouris (Alanyaspor), Nikolas Polster (Steyr), Filip Twardzic (Spartak Trnava), Jovan Lukic (Torrense), Sebastian Kapsamer, Dominik Weixelbraun (beide Amstetten), Ebrima Darboe (AS Rom), Luka Wimhofer (Horn)

Ab: Efthymios Koulouris (Pogon Stettin), Thomas Sabitzer (Wolfsberg), Alexander Schlager (RB Salzburg), Nemanja Celic (Darmstadt), Enrique Wild (Leoben), Ooumar Sako (Kardzhali), Maksym Taloverov (Slavia Prag), Marvin Potzmann (Austria Wien), Jan Boller, Jovan Lukic (beide Torrense), Marcel Monsberger, Marco Sulzner (beide Amstetten), Thomas Gebauer (Karriereende), Gabriel Zirngast (OÖ Amateure)

Trainer: Thomas Sageder (neu)

SK Rapid Wien

Zu: Matthias Seidl, Fally Mayulu (beide BW Linz), Dennis Kaygin (FSV Mainz), Rene Kriwak (Hartberg), Nenad Cvetkovic (Ashdod), Ferdy Druijf (Zwolle), Nikolas Sattlberger, Laurenz Orgler (beide eigene II. Mannschaft), Pascal Fallmann (Freiburg II), Jovan Zivkovic (eigene AKA U-18-Mannschaft)

Ab: Rene Kriwak (Dordrecht), Bernhard Zimmermann (Wolfsberg), Denso Kasius (Bologna), Dejan Petrovic (Rijeka), Kevin Wimmer (Slovan Bratislava), Christoph Knasmüllner (St. Pölten), Lion Schuster (Austria Klagenfurt?/Sandhausen?), Christoph Knaslmüller (vereinslos), Christopher Dibon (eigene II. Mannschaft)

Trainer: Zoran Barisic (bisher)

FUSSBALL

Österreichische Bundesliga 2023/2024

1. Spieltag (28./29./30. Juli)

Der Ticker vom Spiel LASK Linz vs SK Rapid Wien

LASK Linz – SK Rapid Wien Freitag 20.30 Uhr, SR Ciochirca

Cashpoint SCR Altach – FC RB Salzburg Samstag 19.30 Uhr, SR Walter Altmann (T)

TSV Hartberg – SC Austria Lustenau Samstag 17 Uhr, SR Daniel Pfister

Wolfsberger AC – FC BW Linz Samstag 17 Uhr, SR Markus Hameter

WSG Tirol – SK Austria Klagenfurt Samstag 17 Uhr, SR Harald Lechner