Jubiläumskonzert über dem Rheintal

Der Musikverein Bildstein lädt am Samstag zum klangvollen Abend in den Basilikasaal.

Zweifellos ist das diesjährige Konzert in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes für die Musikantinnen und Musikanten des Bildsteiner Musikervereins. Nach der coronabedingten Absage des großen Bezirksmusikfestes im Jahre 2020 anlässlich des 150-jährigen Vereinsbestehens soll das Frühjahrskonzert endlich die Möglichkeit bieten, nachträglich auf das runde Jubiläum des Traditionsvereines anzustoßen. Passend dazu wählte Kapellmeister Christian Lapitz ausschließlich Werke von Komponisten, Arrangeuren und Interpreten aus, die im Jahre 2023 ebenfalls ein besonderes Jubiläum feiern. Und zu guter Letzt steht mit dem Solisten Elmar Böhler ein Neo-Vierziger beim Stück „The Green Hill“ von Bert Appermont im Rampenlicht. Auf einen klangvollen Konzertabend mit der „Akademischen Festovertüre“ von Johannes Brahms umgesetzt von James Barnes, der „Sinfonie Nr. 1 – Der Herr der Ringe“ von Johan de Meij oder dem Arrangement „Coldplay in Symphony“, sozusagen einer Hommage an die bekannte britische Pop-Rock-Band Coldplay, darf man sich also freuen.