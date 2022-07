Jubiläumskonzert der Musikschule Leiblachtal

Musikschule feiert 40. Jahresabschlusskonzert

Mit rund 200 teilnehmenden Musikschülerinnen und Musikschülern feierte die Musikschule Leiblachtal am Freitag den 01.07.2022 ihren Jahresabschluss 2022. Dabei wurde nicht nur der Start in die Sommerferien gefeiert, zugleich konnte Musikschuldirektor Markus Feurstein die zahlreichen Gäste zum 40. Jahresabschluss- und damit auch zu einem Jubiläumskonzert begrüßen. Neben Eltern, Verwandten und Freunden der Musikschüler waren auch viele Musikliebhaber, Musiker und Musikanten, Gemeindevertreter, der Obmann der Musikschule Leiblachtal und Bürgermeister von Möggers Georg Bantel sowie sein Amtskollege und Hausherr Bürgermeister von Hörbranz Andreas Kresser und Vizebürgermeister von Hörbranz Stefan Fischnaller unter den Zuhörern. Die engagierten Musikschüler, übrigens jeden Alters, glänzten mit ihrem Können vor dem vollen Leiblachtalsaal und ernteten dafür begeisterten Applaus. Die Musikschullehrerinnen und -lehrer können zurecht Stolz auf ihre Schüler sein, die nach der langen Zwangspause und den intensiven Vorbereitungsmonaten lückenlos an ihre ausgezeichneten Leistungen anschließen konnten. Bei dem abwechslungsreichen und bestens vorbereiteten Konzertabend, wurde musikalisch, gesanglich und tänzerisch ein breites Repertoire geboten, wo sicher für jede Geschmacksrichtung etwas dabei war.

Isolde Bogoczek wird ihren wohlverdienten Ruhestand antreten und Bernadette Oberscheider beendet ihren Dienst bei der Musikschule Leiblachtal und wird noch Studentinnen und Studenten an der PH betreuen. Isolde Bogoczek begann im September 1990 ihre Arbeit an der Musikschule Leiblachtal als Lehrerin für Querflöte – inzwischen spielt sie auch erfolgreich Orgel. Rund ein Jahrzehnt später, im Jahr 2002, begann Bernadette Oberscheider ihren Dienst als Gesangspädagogin an der Schule. In den vielen Jahrzehnten ihrer Arbeit haben hunderte Schülerinnen und Schüler den Unterricht bei ihnen, aus dem nicht selten Freundschaften und auch teils zukünftige Arbeitskolleginnen wurden, genossen. Die Musikschule verabschiedete sich neben den herzlichen Glückwünschen mit einem Überraschungskonzert vieler ehemaligen Schülerinnen und Schülern von ihren beiden allseits geschätzten Kollegen.