Jubiläumsfunken mit einem Tag Verspätung

Funkenzunft Meiningen feiert 30 Jahre mit Prachtfunken

Meiningen. Offensichtlich entpuppte sich auch der Wettergott als großer Fan der Funkenbaukünste der Meininger Zunft rund um Funkenmeister Günter Gsteu, verhinderte ein termingerechtes Anzünden, damit sich die Meininger noch ein Tag länger in ihrem Kunstwerk erfreuen konnten. Die Mitglieder der Funkenzunft hatten zum 30 Jahr Jubiläum ein echtes Meisterwerk abgeliefert, ein pünktliches Abbrennen wurde aber am Samstagabend durch heftige Windböen verhindert. Davon betroffen war auch schon der Kinderfunken am Nachmittag: „Wir haben alles versucht, aber nach Absprache mit der Feuerwehr haben wir uns entschlossen um einen Tag zu verschieben – ein Entzünden am Samstag wäre völlig verantwortungslos gewesen“, berichtet Obmann Robert Gassner.