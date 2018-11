Jubiläumsderby endet mit einem Remis

Dank einer Aufholjagd in der Schlussphase sichert sich der Alpla HC Hard im 90. Ländle-Derby gegen Bregenz beim 28:28 zumindest einen Punkt.

In der Sporthalle am See kam es zum insgesamt 90. Handball Ländle Derby zwischen dem Alpla HC Hard und Bregenz Handball.

Ausgeglichene erste Hälfte

Die Gastgeber erwischten den besseren Start, lagen nach knapp fünf Minuten mit 4:1 in Front. In weiterer Folge gelangen aber den Festspielstädtern fünf Treffer in Folge, erstmals lag an diesem Abend der Rekordmeister in Führung. Zwischenzeitlich konnten die Bregenzer den Vorsprung sogar auf drei Tore ausbauen (10:7), Hard kam aber heran und es ging beim ausgeglichenen Stand von 15:15 in die Halbzeitpause.

Auch in den zweiten 30 Minuten woge die Partie hin und her, eine knappe Viertelstunde vor Schluss gelangen Bregenz beim Stand von 21:20 für die Roten Teufel vier Tore in Folge. Erneut kämpfte sich Hard zurück, verkürzte in Minute 54 auf 25:26. Die Gäste stellten den Abstand von drei Toren allerdings wieder her, mussten dann aber in der Schlussphase nach einer Zeitstrafe gegen Coric mit einem Mann weniger agieren.

Ausgleich sieben Sekunden vor dem Ende