Jubiläumsausgabe vom Fahrradmarkt war ein voller Erfolg

Zum 25. Mal ging der Rankweiler Fahrradmarkt über die Bühne.

RANKWEIL. Endlich wieder unter ganz normalen Voraussetzungen veranstaltete der Elternverein der Mittelschule Rankweil-Ost in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Rankweil den schon traditionellen 25. Rankweiler Radmarkt im Pausenhof der Sportmittelschule Rankweil. Seit Dezember letzten Jahres hat Michael Tagger die Aufgabe als Obmann des Elternverein der Schule Rankweil-Ost von Markus Schwärzler übernommen. Zuvor war Tagger jahrelang „Boss“ vom Elternverein der Volksschule Montfort in Rankweil. „Solche Events machen absolut Sinn und erfüllt den Zweck. Es fördert die Gemeinschaft aller Beteiligten. Für die Familien besteht die gute Gelegenheit relativ günstig zu einem gebrauchten Drahtesel zu kommen. Haben Gott sei Dank auf das Wissen der Mitarbeiter aus den vergangenen Jahren zurückgreifen können. Es braucht aber die ehrenamtliche Mitarbeit aller vom Organisationsteam“, sagt Michael Tagger. Mehr als hundert Fahrräder verkauft. In den bisherigen 23 Veranstaltungen, zweimal musste der Radmarkt wegen der Weltgesundheitskrise abgesagt werden, tauschten etwa 1650 Fahrräder den Besitzer. Auch diesmal haben Rankweiler Bürger und Menschen aus dem Raum Vorderland Fahrräder, Dreiräder, Fahrradanhänger, Helme, Rollerblades, Kindersitze, Scooter und Kinderwagen anderen Leuten diese Artikel um einen niedrigen Preis angeboten um zu erwerben. Zwanzig Prozent der Einnahmen gingen an den Elternverein. Die Fahrrad-Putzaktion wurde für einen guten Zweck durchgeführt. Diesmal kommen die Einnahmen den Menschen aus der Ukraine zugute, die größtenteils auch schon hier in der Marktgemeinde Rankweil ein neues Zuhause gefunden haben. Vom Reparatur-Service machten die Kunden regen Gebrauch. Rankweiler Fahrradmarkt Gründer Kurt Bell hat die Mängel und Probleme an den gebrauchten Fahrrädern an Ort und Stelle behoben. Bei Gemeinde Rankweil Polizist Roland Martin konnten die Drahtesel neu registriert werden und auch Anmeldungen für den Fahrrad-Wettbewerb wurden angenommen. Bei einem Gewinnspiel der Marktgemeinde Rankweil konnten tolle Preise gewonnen werden. Für beste Bewirtung sorgten die Mitarbeiter vom Elternverein der Mittelschule Rankweil-Ost. Rund vierzig ehrenamtliche Helfer sorgten im Rankweiler Radmarkt für einen reibungslosen Ablauf vom Event. Fast zweihundert Menschen kamen nach der Flurreinigung zum Radmarkt und wurden dort verköstigt. Im kommenden Jahr wollen die Verantwortlichen vom Rankweiler Radmarkt kleine Veränderungen an Ort und Stelle vornehmen.VN-TK