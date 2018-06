Jubiläumsauflage Fairness & Fun mit viel Prominenz

Mit viel Prominenz aus Sport, Politik und Wirtschaft ging die Abschlussveranstaltung zum zehnjährigen Jubiläum von der Aktion Fairness und Fun in der Messehalle Dornbirn über die Bühne.

Die Fairplay-Endwertung zum Jubiläum von zehn Jahre Fairness und Fun vom Allgemeinen Sportverband Vorarlberg ging an das NMS Institut St. Josef Feldkirch (Mädchen) und an die Black Wolves (MS Schruns Grüt). Bregenz Stadt bei den Mädchen und Schruns bei den Burschen wurden Sieger im Landesfinale vom Völkerball in Dornbirn. Neben Landtagspräsident Harald Sonderegger, Landesschulsportreferent Christoph Neyer sah auch ASVÖ Vorarlberg Präsident Wolfgang Urban den Schülern aus ganz Vorarlberg auf die Beine. Organisation: Julia Sagmeister und Stefanie Kernbeiss vom ASVÖ Vorarlberg.