Jubiläumsakt im Zeichen der Fasnat-Tradition

Buch. Fasnatzunft feiert Jubiläum mit Absetzung, Umzug und Showprogramm im Dorfzentrum.

Während in den Pandemiejahren das närrische Treiben in der Kleingemeinde lediglich auf Sparflamme und auf Abstand zelebriert werden konnte, nimmt die Narretei nun in Buch am kommenden Sonntag ordentlich Fahrt auf. Dabei ist der Tenor bei der am 11.11.2003 gegründeten Zunftgemeinschaft eindeutig: „Fasnat am Berg wieder live erleben“, bringt es Zunftmeister Jürgen Winder auf den Punkt. Los geht es um 10.30 Uhr im Gemeindesaal. „Ein Superkleber auf Streifzug“ titelt das Prozedere zur Absetzung, wo die örtliche Gemeindevertretung den Zusammenhalt in kreativer Form unter Beweis stellen darf. Der Musikverein Buch, der Schalmeienzug und die Damengarde aus Lauterach komplettieren den Auftakt.