Jubiläum für soziale Säule Krumbachs

Kranken- und Altenpflegeverein Krumbach feierte das 40-Jahr-Jubiläum.

Im Rahmen der 40-Jahr-Feier und der Generalversammlung im Gemeindesaal wurde die Vereinsführung bei der Wahl einstimmig bestätigt. Der Vereinsführung gehören Obmann Patrick Fink, Obmannstellvertreterin Doris Fink, Kassier Dietmar Steurer, Schriftführerin Elke Geiger, die Beiräte Regina Forster und Claudia Vonbank sowie Bürgermeister Egmont Schwärzler an. Rosina Steurer wurde für ihre langjährige Tätigkeit als Rechnungsprüferin gedankt. Ihr Amt übernimmt Quido Österle. Dank beispielhafter Spendentätigkeit verfügt der Verein über eine solide Basis.

Dr. Gebhard Bechter bedankte sich namens des Landesverbandes für Hauskrankenpflege und gratulierte dem Kranken- und Altenpflegeverein Krumbach zum Jubiläum. Er skizzierte die Schwerpunkte und Herausforderungen der Arbeit im Landesverband. Pflegedienstleiterin Julia Wohlgenannt dankte im Namen des Sozialsprengels Vorderwald für die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Die Wichtigkeit des Kranken- und Altenpflegevereins als Säule des sozialen Netzwerks hob Bürgermeister Egmont Schwärzler hervor und dankte dem Vorstand für das große Engagement und ehrenamtliche Arbeit. Sein besonderer Dank galt Obmann Patrick Fink, der bereits seit 25 Jahren die Geschicke des Vereins leitet und in Krumbach als heimlicher „Sozialminister“ gelte.

Anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums wurde eigens eine Festschrift herausgegeben. Die Jubiläumsschrift zeigt die Vielseitigkeit und Lebendigkeit des Vereins sowie des Sozialsprengels Vorderwald auf. „Mit unserer 40 Jahre alten Vereinsgeschichte, die reich an Erinnerungen, Anekdoten, Erfahrungen und Erlebnissen ist, stehen wir der Zukunft gegenüber. Wir wollen den Verein auf ruhigen Gewässern in die Zukunft führen. Es gilt, Altbewährtes mit neuen Entwicklungen, Trends und Sichtweisen zu verbinden“, so die Vereinsführung. Die Jubiläumsschrift wurde mit Unterstützung von Veronika Mennel und Isabella Gural-Wörndle herausgegeben.