all

all

self

self

Jubel in Lustenau, Intrige in Dornbirn, Trauer bei den Schiris

In der 40. Ausgabe von "Tschutta 3.0" dreht sich alles um den Jubel in Lustenau, den überraschenden Trainerwechsel der Dornbirn Frauen, schlimme Verletzung eines Kickers und Sportchef von Austria Lustenau und die große Trauer bei den Schiris.

In der 40. Ausgabe von „Tschutta 3.0“ dreht sich alles um den Jubel beim FC Lustenau, den plötzlichen Trainerwechsel bei den FC Dornbirn Frauen, die zwei neuen Torjäger in Altach, Trauer im Vorarlberger Fußballschiedsrichterkollegium, Meisterfeier in Dornbirn und Schwarzenberg und prominente Übungsleiter nur als Cotrainer der heimischen Fußballakademie tätig.

Ab sofort wieder zurück: Die Vorschau und Rückblick mit den Highlights vom Profi- und Amateurfußball für das Fußball-Wochenende von Ländlekicker-Reporter Thomas Knobel.

“Tschutta 3.0” – so heißt das neue Videoformat auf VOL.AT in dem sich alles um das runde Leder dreht. Ländlekicker-Reporter Thomas Knobel wird ab sofort wöchentlich seine Fußball-Highlights für das Wochenende präsentieren und blickt auch zurück. Zudem gibt’s Hintergründe, Analysen und die heißesten News und Gerüchte aus der Vorarlberger-Fußball-Szene.

JUBEL

self all Open preferences.

1500 (!) Fans im Herrenried außer Rand und Band! FC Lustenau jubelt über den vierten VFV Cupsieg. Das Herrenried glich einem Tollhaus und große Erinnerungen wurden wach, als der FC Lustenau Anfang dieses Jahrhundert im Profifußball mit dem treuen Publikum und sportliche Glanzzeiten erlebte. Nach 1994, 2000 und 2001 kürt sich der FC Lustenau zum vierten Mal in der langen Klubgeschichte zum frischgebackenen Cupsieger. Erst der 18. Strafstoß entschied die Partie zugunsten der „Blauen“ aus der Stickereigemeinde. Ausgerechnet der starke Innenverteidiger Christoph Kobleder knallte den Ball zum vielumjubelten 7:6-Erfolg im Penaltyschießen ins gegnerische Tor.

TORJÄGER-DUO

Der SCR Altach kann den nächsten Transfer vermelden. Angreifer Sandi Krizman wechselt vom griechischen Erstligisten PAS Giannina in die Cashpoint Arena und unterschreibt bis Saisonende 2022/23. Der 31-jährige Kroate stand zuletzt drei Jahre lang bei Giannina unter Vertrag und erzielte dort in 65 Pflichtspielen 19 Treffer.

Der SCR Altach verpflichtet den österreichisch-kosovarischen Torjäger Atdhe Nuhiu. Der 1,96 m große Mittelstürmer stand zuletzt beim 28-fachen Zypriotischen Meister Apoel Nikosia unter Vertrag und unterschreibt in der Cashpoint-Arena für die kommenden zwei Jahre.

INTRIGE BRINGT PAUKENSCHLAG

Paukenschlag bei den FC Dornbirn Frauen. Aus bestimmten Gründen hat Günther Kerber (68) sein Amt als Cheftrainer der Rothosen-Ladies beendet. Mit dem ehemaligen SCR Altach und VfB Hohenems Torjäger Urs Mathis (62) haben die Messestädterinnen schon den Nachfolger präsentiert. Günther Kerber: "Ich habe mich ungerecht beurteilt geführt und vermute eine Intrige. Unter solchen Voraussetzungen ist eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr möglich. Ich habe eine Aussprache mit dem Vorstand abgelehnt. Die Mannschaft, inbesondere zwei Einzelspielerinnen haben mit positiven und negativen Sachen eine Seite an den Vorstand entsendet. Ich verabschiede mich nicht von der Bühne"

TRAUER

Das Vorarlberger Fußball-Schiedsrichterkollegium trauert um Ehrenmitglied Edmund Pocak. Der Träger des Goldenen Ehrenzeichen des Landes Vorarlberg für Verdienste um den Vorarlberger Sport ist im Alter von 74 Jahren nach einer Krankheit verstorben.

EM-SHOWDOWN

Der Liveticker mit allen Daten vom EM-Finale England vs Italien

self all Open preferences.

Live auf Vorarlberg online am Sonntag das Finale der Euro 2020 zwischen Italien und England.

OPENING

Am kommenden Freitag (18 Uhr) bestreitet der SCR Altach seine Pflichtspiel-Generalprobe gegen den FC Dornbirn. Dauerkarten-Inhaber erhalten Gratis-Eintritt, der reguläre Eintrittspreis beträgt 2 €.Im Rahmen des Testspiels werden die Neuzugänge auf dem Platz vorgestellt. Anschließend an das Spiel stoßen die Fans auf der Festplatzterrasse hinter der Südtribüne, bei kühlen Getränken, auf die anstehende Saison 2021/22 an.

STAMMTISCH

Dienstag 13. Juli, ab 19:00 Uhr im Planet Pure Stadion: Saisoneröffnungs-Stammtisch mit Austria Lustenau Trainer Markus Mader und Ahmet Schäfer. Pechvogel sind Sportdirektor Alexander Schneider mit einer schlimmen Knieverletzung und Kaderspieler Raul Marte mit einer Herzmuskelentzündung.

BANGEN

Beim FC Dornbirn fehlte in den bisherigen Tests vor allem Innenverteidiger Mario Jokic wegen einer Entzündung an der Achillessehne. Der Einsatz des fix gesetzten Legionärs zum Auftakt in zwei Wochen im ÖFB Cup in St. Johann im Pongau ist fraglich. Der Kroate zog sich diese Verletzung vor einigen Tagen im Training zu und kann nichts mitmachen.

NUR COTRAINER

Drei äußerst prominente Trainer zog die heimische Fußballakademie für die neue Saison an Land. Allerdings sind sie dann nur in der Rolle als Cotrainer tätig. Roman Ellensohn, zuletzt für wenige Wochen beim Zweitligist FAC Wien als Trainer tätig, kehrt als Cotrainer der Unter-15-Jährigen in die Mehrerau zurück. Bei den Unter-16-Jährigen unterstützt der ehemalige Bezau-Spielertrainer Lokman Topduman den Cheftrainer Helmut Hafner. Günter Riedesser übernimmt den Posten als Cotrainer der Unter-18-Mannschaft mit Coach Heinz Fuchsbichler.

MEISTERFEIER