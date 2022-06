Josy Peukert: Deutsche Auswandererin bringt ihr Baby im Ozean zur Welt

Das Video geht um die Welt, aber es ist wohl nicht für sensible Augen und Seelen geeignet.

Die deutsche Auswanderin Josy Peukert hat - wie Medien berichten - am Strand von Majagual in Nicaragua ihr Baby in den Wellen des Ozeans geboren – ganz ohne die Unterstützung von medizinischem Personal. Wie sie auf "Insta" schreibt, hat sie sich seit Wochen auf die "Strand-Geburt" ihres Babys vorbereitet und auch täglich den aktuellen Wasserstand recherchiert.

Geburt im Meer geht viral

Die Geburt ihres Sohnes wurde von ihrem Lebensgefährten und Vater des Kindes, Benni Cornelius, gefilmt. Anschließend hat er das Video auf "Insta" hochgeladen, wo es dann viral wurde.

"Geburt im Meer" war so geplant

Die Geburt am Strand war von der Auswandererin so gewollt und geplant, doch dafür erntet die 37-Jährige auch Kritik in den sozialen Medien. Doch das ist den glücklichen Eltern wohl egal, die ihrem kleinen "Sonnenschein" den Namen Bodhi Amor Ocean Cornelius gegeben haben. Und das Wichtigste: Das Kind ist gesund.

Peukert war es wichtig, dass sie das Baby ohne Ärzte und Hebammen zur Welt bringt - einfach "sorgenfrei" wie sie schreibt. In einem "Insta"-Post berichtet die vierfache Mutter auch von einer traumatisierenden Geburt in einer Klinik. Und nach einer Hausgeburt wollte sie es dieses Mal selbst schaffen. Auf "Insta" schreibt Josy Peukert: "Doch selbst die Hebamme war für mich beim dritten Baby dann zu viel. Die Alleingeburt von unserem SunriseBaby (bis in den vierten Monat waren es Zwillinge) hat mir gezeigt, was ich möchte und was nicht. Ich für mich möchte es eigenverantwortlich erleben." Und das hat Josy Peukert gemacht. (VOL.AT)