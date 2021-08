Jorginho, Kante, De Bruyne für Europas Nummer eins in Top 3

Europas Fußballer des Jahres wird entweder der italienische Europameister Jorginho, sein französischer Chelsea-Teamkollege N'Golo Kante oder der Belgier Kevin De Bruyne von Manchester City.

Trainer des Jahres

Fußballerin des Jahres

Die Kür von Europas Fußballer des Jahres und der Sieger in den anderen Kategorien findet am nächsten Donnerstag in Istanbul statt. Verkündet werden dann auch die Auszeichnungen für die besten Spieler der Champions League in den jeweiligen Mannschaftsteilen.