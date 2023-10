Jorge Martin übernimmt mit Sprint-Sieg MotoGP-WM-Führung

Jorge Martin hat seine momentane Stellung als bester Sprinter im Feld der MotoGP-Fahrer zementiert.

Der Spanier gewann am Samstag das Rennen auf Lombok über die verkürzte Distanz im Rahmen des Grand Prix von Indonesien in Kuta und hievte sich damit auch in der WM-Wertung auf Platz eins. Der Ducati-Fahrer siegte in dem diese Saison eingeführten Format zum vierten Mal in Folge, zum sechsten Mal insgesamt.