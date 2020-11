Joppi schießt Dornbirn zum Derbysieg in Lustenau

Der FC Dornbirn feierte dank eines frühen Freistoßtreffers von Franco Joppi über einen 1:0-Derbysieg bei der Austria.

Das Spiel begann gleich mit einem Paukenschlag. Bereits in der 4. Minute verwandelte Joppi einen Freistoß aus rund 25 Metern direkt zum 0:1 für die Dornbirner. Die Lustenauer schienen aber nicht geschockt und spielten trotz der zahlreichen Ausfälle munter nach vorne. In der 23. Minute verhinderte FCD-Torhüter Bundschuh mit einer starken Parade gegen Ranacher gerade noch den Ausgleich. Auch in weiterer Folge blieb das Spiel offen und es boten sich Chancen für beide Mannschaften. Dennoch blieb es bis zur Pause bei der knappen Führung für die Rothosen.

Zwei Lattentreffer der Austria

In der zweiten Halbzeit ging es in ähnlicher Tonart weiter und beide Teams ließen weiterhin zahlreiche gute Chancen aus. Die Lustenauer versuchten den Druck zu erhöhen, liefen dabei aber auch immer wieder in gefährliche Konter der Gäste. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich hatte Anoff in der 72. Minute, als nur die Latte das 1:1 verhinderte. Kurz darauf blieb die Pfeife des Unparteiischen bei einem vermeintlichen Elfmeter-Foul an Anoff stumm.