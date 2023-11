Jones Modeunternehmen beantragt Sanierungsverfahren

Angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen hat das österreichische Modeunternehmen Jones beim Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eingeleitet.

Seit 1972 ist Jones ein prägender Name in der österreichischen Modebranche, spezialisiert auf hochwertige Damenmode - in Vorarlberg gibt es einen Jones-Store in Dornbirn. Die aktuellen strukturellen Veränderungen in der Bekleidungsbranche und das schwierige wirtschaftliche Umfeld der letzten elf Monate haben das Unternehmen jedoch unter Druck gesetzt. Am 30. November 2023 reichte Jones daher einen Antrag auf Sanierung ohne Eigenverwaltung ein. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent angeboten.