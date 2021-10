Jolie sorgt mit ihren Kindern für Blitzlichtgewitter

Stylisch auf dem Roten Teppich: Angelina Jolie und ihre Kinder sorgten bei der Premiere des neuen Marvel-Films "Eternals" für Aufsehen.

Jolie und Maddox, Zahara, Shiloh und die Zwillinge Vivienne und Knox trugen aufeinander abgestimmte Outfits in Schwarz, Creme, Beige und Braun. Besondere Hingucker waren zwei von Jolies Töchtern: Shiloh, die sich jahrelang nur in Jungenkleidung gezeigt hatte und auch eine raspelkurze Frisur trug, präsentierte sich in einem asymmetrisch geschnittenen Trägerkleid. Zahara glänzte in einem silbernen, bodenlangen Kleid, das dasselbe Kleid von Elie Saab Couture zu sein schien, das Jolie bei den Academy Awards 2014 trug.