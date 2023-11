Joko und Klaas: 1 Millionen Euro für Tobias durch die Hilfe von Twitch-Streams

Die von Joko und Klaas initiierte Schatzsuche endet mit einem Gewinner, der die Community eines Streamers nutzte, und löst gemischte Reaktionen aus.

Die bekannten Fernsehpersönlichkeiten Joko und Klaas nutzten ihre gewonnene "Joko & Klaas vs. ProSieben"-Sendezeit vergangene Woche für eine aufregende Schatzsuche: Täglich stellten sie ein Rätsel vor, dessen Lösung Teile der Koordinaten für den Schatz preisgab. Am Dienstag fand der Zuschauer Tobias den Geldkoffer in Sachsen und reiste mit Joko nach Berlin, wo Klaas in der Sendung "Late Night Berlin" auf ihn wartete. Doch Tobias löste das Rätsel nicht alleine.