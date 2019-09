Joker stach! David Franz schoss Röthis zum Heimsieg

3:2-Heimerfolg der Vorderländer gegen Lauterach mit dem jungen Matchwinner

Youngster David Franz glänzt als Jolly-Joker bei ersten Röthner HeimsiegRÖTHIS. „Wir wollten den Sieg mehr als der Gegner und hatten die größeren Spielanteile und die zwingenderen Torchancen. Der Heimsieg geht voll auf in Ordnung“, resümierte SC Röthis Spielertrainer Mario Bolter nach dem 3:2-Heimsieg im Duell der Tabellennachbarn. Mit dem ersten „Dreier“ auf eigenem Platz tauschten die Vorderländer mit der Elf aus der Hofsteiggemeinde die Ränge acht und neun. Zum Matchwinner avancierte der erst 17-jährige Eigenbauspieler David Franz. Nach seiner Einwechslung in der 74. Minute schoss der Offensivkicker mit einer ersten Ballberührung den verdienten 3:2-Sieg (75.). Lauterach lag zweimal durch den Doppelpack des Brasilianers Vinicius Maciel Gomes in Front, aber verlor in Röthis. Die Vorderländer kommen nun auf den Geschmack und feierten nach dem 6:2-Schützenfest in Rankweil nun den zweiten Erfolg in Serie gegen einen unmittelbaren Konkurrent um den Klassenerhalt. Lauterach konnte ihrem Obmann Norbert Heimpel an seinem 50. Geburtstag kein Geschenk bereiten. Vor allem nach der frühen Führung der Gäste vergab Lauterach durch Danijel Gasovic (1./28.) und Elvis Alibabic (33.) die Chancen zum größeren Vorsprung. Durch einen Tormannfehler kam der Hausherr kurz vor der Pause zum 1:1-Ausgleich. Speziell nach dem 2:2-Zwischenstand fand Röthis gute Einschussmöglichkeiten vor, Julian Mair (50.), Marcel Sohler (52.) und Felix Schöch (70.) konnten noch kein Kapital daraus schlagen. In der Nachspielzeit leistete sich Röthis Torjäger Sandro Decet den Luxus noch auf 4:2 zu erhöhen.