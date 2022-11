Johannes Rauch: "Werden Zuwanderung brauchen"

Sozialminister Johannes Rauch findet im Gespräch mit Corinna Milborn harte Worte für restriktive Geflüchteten-Politik. "Wir werden Zuwanderung brauchen, weil es gar nicht anders geht", erklärt er.

Die Entwicklung auf den Energiemärkten sei "vollkommen außer Rand und Band geraten", erklärt Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) im Gespräch mit Corinna Milborn am Mittwoch bei Puls24. Es sei "ein bisschen pervers, dass die großen Raffinerien ihre Margen verdreifacht haben". Er setzt sich dafür ein, dass diese Gewinne jenen Menschen zugutekommen, "die es wirklich brauchen".

Es müsse um jeden Preis vermieden werden, dass weite Teile der Gesellschaft in die Armut abrutschen. "Wenn 20 bis 30 Prozent das Gefühl haben, sie werden auf Dauer abgehängt und in die Armut gedrängt und die Menschen auf die Straße gehen", so Rauch, "dann fliegt uns im wahrsten Sinne des Wortes die Demokratie um die Ohren".