Johan Hartle wird Rektor der Akademie der bildenden Künste

Johan Frederik Hartle (42) wird ab Herbst neuer Rektor der Akademie der bildenden Künste Wien.

Hartle tritt im Oktober Amt an

Hartle wird sein Amt nach positivem Abschluss der Vertragsverhandlungen am 1. Oktober dieses Jahres für vier Jahre antreten. Geboren am 17. Juni 1976 in Hannover, schloss er an der Universität Frankfurt ein Masterstudium in Philosophie und Politikwissenschaft ab und promovierte 2005 in Philosophie an der Universität Münster zum Thema “Der geöffnete Raum. Zur Politik der ästhetischen Form”. Als Postdoc war er u.a. an der Hebrew University in Jerusalem und der Universita Roma Tre tätig.