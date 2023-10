Joel Schwärzler erstmals in den Top 10 der Welt

Joel Schwärzler gelang mit dem Titelgewinn beim ITF-J500-Turnier in Osaka sein bisher wertvollster Sieg, der ihn erstmals in die Top Ten der Juniorenweltrangliste befördet.

Joel Schwärzler besiegte im Finale des ITF-J500-Junioren-Turniers in Osaka Nicolai Budkov Kjaer (Nor) in zwei Sätzen und feiert den größten Titelgewinn seiner noch jungen Karriere. Schwärzler, wieder von Jürgen Melzer betreut, konnte die Partie mit 7:6 (6), 7:5 für sich entscheiden. Das Turnier in Osaka ist in der höchsten Kategorie nach den Jugend-Grand-Slams, den Olympischen Jugendspielen und den ITF Junior Finals eingestuft.