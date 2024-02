Joe Bidens klare Worte: Ein persönliches Geständnis über Sex

US-Präsident Joe Biden hat in jüngsten Äußerungen private Details über sein Eheleben mit Jill Biden geteilt.

In einer Zeit, in der die meisten Personen des öffentlichen Lebens dazu neigen, ihr Privatleben unter Verschluss zu halten, bricht US-Präsident Joe Biden mit dieser Tradition. Kürzlich gab Biden überraschend private Einblicke in sein Eheleben mit Jill Biden preis. Der Präsident und seine Frau sind seit dem Sommer 1977 verheiratet und teilen eine Tochter, Tracy, geboren 1981. Trotz der langen Dauer ihrer Ehe betont Biden die Bedeutung eines aktiven Liebeslebens als das Geheimnis ihres langjährigen Glücks.