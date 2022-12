Jochen Grabher präsentiert neue Single "Christmas Time"

"Christmas Time (Best Time Of The Year)" - Jochen Grabher mit seinem Weihnachtslied.

"Christmas Time (Best Time Of The Year)" - Jochen Grabher mit seinem Weihnachtslied.

"Christmas Time (Best Time Of The Year)" - Jochen Grabher mit seinem Weihnachtslied. ©handout Jochen Grabher

Rubberneckers Frontmann Jochen Grabher veröffentlicht einen eigenen Christmas Song. Mit "Christmas Time" ist er auch Teil des 50 Jahre Jubiläums von "Licht ins Dunkel".

Jochen Grabher verbindet viele schöne Kindheitserinnerungen mit Weihnachten: "Weihnachten habe ich immer schon geliebt und es ist für mich eine wunderbare Zeit, ich verbinde viele schöne Kindheitserinnerungen mit der Weihnachtszeit. Meine Eltern haben Weihnachten immer zu etwas ganz besonderen gemacht. Daher die Idee, einen Weihnachtssong zu schreiben."

Release 01.12.2022, Auf allen gängigen Downloadportalen (Amazon, iTunes, Spotify, etc….)

Produziert wurde „Christmas Time (Best Time Of The Year)“ in der Kevin Planggers, Xi Mountain Studios in Lustenau. Neben Grabhers langjährigem Gitarristen Gerd Kaindlstorfer, welcher seit 2004 bei "The Rubberneckers" die Leadgitarre spielt, waren auch internationale Musiker wie Ralf Gustke (Schlagzeug) und Petra Bonmassar (Backingsvocals) an Bord.

Ralf Gustke ist bekannt durch seine Arbeit mit Xavier Naidoo und den Söhnen Mannheims. Petra Bonamassar ist Songwriterin und arbeitet mit Größen wie Gregor Meyle, Andreas Gabalier, Dj Bobo, usw. zusammen. Auch der bekannte Pianist Christof Waibel (Stompin‘ Howie & the Voodoo Train, The Monroes) hat den Song mit seiner Hammond aufgepeppt.

Das Musikvideo

Das Musik-Video zu "Christmas Time" wurde im herrlich-kitschigen Weihnachtsambiente, vom Bildrauschen Studio in der Schweiz produziert. Joshua Muhl war für Jochen Grabher die erste Wahl, da er schon bei seinem ersten Soloprojekt, dem Acoustic Duett "I don’t want to talk about it" mit der Schweizer Sängerin Amber Rae, mit ihm zusammengearbeitet hatte.

Darsteller im Video waren Grabhers Kinder, die beim Dreh dabei sein durften und ihr Sache toll gemacht haben. Die beiden hatten sichtlich viel Spaß am Set.

Jochen Grabher mit seinen Kindern beim Dreh zu "Christmas Time". ©handout Jochen Grabher

"Christmas Time" war heuer auch im Rahmenprogramm von "Licht ins Dunkel" mit dabei, und wir zu Weihnachten vom ORF ausgestrahlt. Beim 50 Jahre Jubiläum von "Licht ins Dunkel" dabei zu sein ist für den Vorarlberger Künstler eine besondere Freude.

Song Credits

Christmas Time (Best Time Of The Year)

Words and Music: Jochen Grabher



Leadvocals & Acoustic Guitar: Jochen Grabher (The Rubberneckers)

Hammond: Christof Waibel (Stompin‘ Howie & the Voodoo Train, The Monroes)

Electric Guitars: Gerd Kaindlstorfer (The Rubberneckers)

Bass: Daniel Gerl (CH) (Vintage Company)

Drums: Ralf Gustke (D) (Xavier Naidoo, Söhne Mannheims)

Backing Vocals: Petra Bonmassar (Gregor Meyle, Andreas Gabalier, Dj Bobo, Andrea Berg,….)

Produced: Kevin Plangger @ Xi Mountain Studios (A)

Mixed: Rene Jesser (D) (Yvonne Catterfeld, Vanessa Mai)

Mastering: Ludwig Maier (D)