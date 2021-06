Jobportal vermittelt Stellen an Impf-Verweigerer

Auf einer fragwürdigen Online-Plattform finden sich Angebote für Jobsuchende und Vermittler, die sich gegen eine Impfung aussprechen. Auch der Wiesbadener Hüttenwirt Emil Widmann sucht über das Portal nach Service-Personal.

"Vorab möchte ich festhalten, dass ich weder Impf-Befürworter noch Gegner bin. Ich bin einfach ein Hüttenwirt, der verzweifelt auf der Suche nach Personal ist. Und deswegen auf allen möglichen Portalen nach Servicekräften sucht. Auch auf diesem", bestätigt Emil Widmann, Betreiber der Wiesbadener Hütte in der Silvretta, im VOL.AT-Gespräch. Als Wirt lebe er generell eine Kultur des Miteinanders, seiner Meinung nach sei es längst an der Zeit, wieder eine offene Diskussionskultur anzustreben. Zu hart seien die Fronten zwischen Befürworten und Gegner der Impf-Debatte, man lebe immer noch in einem Land der freien Meinungsäußerung. "Ehrlich gesagt habe ich mir die Seite nicht genauer angesehen. Das werde ich aber noch tun und wenn nötig, die Stellenanzeige auch wieder runternehmen. Wir halten uns an alle notwendigen Maßnahmen und testen unser Personal wie vorgeschrieben", informiert der Wirt und Bergführer.