JHV TV Braz 2019 Ehrungen

Langjährige Vorstandsmitglieder wurden bei der Jahreshauptversammlung des Tourismusvereines geehrt.

Die Jahreshauptversammlung nahm Obmann Thomas Walch zum Anlass, verdiente Mitglieder zu ehren. Zum einen gebührt der langjährigen Vermieterin Maria Dietrich eine Ehrung. Maria Dietrich gehörte seit dem Jahr 1977 zu den Privatzimmervermieter in Braz. Da sie bei der Versammlung nicht teilnehmen konnte, wird die Ehrung von den Vorstandsmitgliedern nachgeholt. Auf 15 Jahre Vorstand kann Obmannstellvertreter und Schwimmbad- und Loipenchef Raimund Bertsch zurückblicken. Als Ortsvorsteher und somit Vertreter der Stadt Bludenz begann seine Karriere vor 15 Jahren im Vorstand. Es folgten zwei Perioden als Obmann und nun übernahm er als Obmannstellvertreter die Agenden von Willi Burtscher in den Bereichen Schwimmbad, Loipen und Wanderwege. Thomas Walch betonte in seiner Laudatio den Bereich Schwimmbad, welcher bereits zur Leidenschaft von Raimund Bertsch geworden ist.