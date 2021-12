jetztimpfen: Vorarlberger Unternehmer machen es vor

"Pro Imfpung": Die Wirtschaftskammer Vorarlberg geht - zusammen mit zahlreichen Unternehmern - mit gutem Beispiel voran.

Pop-up Impfstation im Silvretta Park Montafon

"Als Tourismusunternehmen und Skigebiet ist es natürlich in unserem Sinn, dass der Zugang zur Impfung so einfach und unkompliziert wie möglich ist. Deshalb gibt es in Zusammenarbeit mit dem Land Vorarlberg und Montafon Tourismus diesen Freitag, 17. Dezember 2021, von 11-15 Uhr die Möglichkeit sich im Silvretta Park Montafon impfen oder boostern zu lassen. Wer sich den dritten Stich holt, kann im Anschluss an die Impfung und an die Viertelstunde Wartezeit kostenlos eine Berg- und Talfahrt mit der neuen, autonom betriebenen Valisera Bahn genießen – und das ein Tag bevor sie offiziell eröffnet", schreibt die Silvretta Montafon auf ihrer Social Media-Seite.