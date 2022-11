Jetzt wo Musk "Chief Twit" ist - Kennen Sie "Mastodon"?

Elon Musk hat Twitter übernommen und scheint bereits kräftig im Unternehmen umzubauen. Über die Zukunft des Kurznachrichtendienstes wird weltweit heftig spekuliert. Über Alternativen zu Twitter wird wenig gesprochen.

Der Twitter-Konkurrent Mastodon ist bislang nur wenigen Menschen in Deutschland ein Begriff. 80 Prozent der Menschen in Deutschland haben noch nie von diesem dezentralen und werbefreien Netzwerk gehört, ergab eine am Montag veröffentlichte repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Yougov.