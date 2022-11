Jetzt wird's kalt: Diese Woche bringt Schnee und Regen

Vorarlberg präsentiert sich teils bereits angezuckert - am Dienstag folgt die nächste aktive Kaltfront mit Regen, Schnee und Abkühlung.

Am Montag klingen Regen und Schneefall (Schneefallgrenze um 900 Meter) bis zum Vormittag ab, gleichzeitig lockert es auf und es wird für ein paar Stunden sonnig. Ab dem frühen Nachmittag zieht aber bereits der nächste Wolkenschirm auf. Nur kurz kann sich gegen Abend der Föhn ins Wetter einmischen, bevor sich in der Nacht auf Dienstag die nächste Kaltfront annähert. Die Höchstwerte liegen bei 5 bis 10 Grad.

Aktive Kaltfront am Dienstag

Eine aktive Kaltfront erfasst Vorarlberg am Dienstag mit Regenschauern und Abkühlung. Aus dichter, tiefer Bewölkung regnet und schneit es am Vormittag anhaltend, insbesondere im Süden. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 800 Metern. Am wenigsten Niederschlag kommt zwischen Bodensee, Rheintal und dem Bregenzerwald, wo es am Nachmittag schon trocken ist. Die Tiefstwerte liegen bei 0 bis 4 Grad, die Höchstwerte bei 3 bis 8 Grad.