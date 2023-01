Jetzt wird es ernst für die Wälder

In der Qualifikationsrunde sind Siege Pflicht.

Andelsbuch/Dornbirn. Ohne Bonuspunkte mussten die Cracks vom EC Bregenzerwald in die Qualifikationsrunde starten, weil sie am Ende des Grunddurchgangs aufgrund von verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfällen von mehreren Leistungsträgern nicht mehr konkurrenzfähig waren. Nun müssen die Wälder jedoch abliefern, denn von den jeweils fünf Teams der beiden Qualifikationsgruppen kommen nach einer Hin- und Rückrunde nur die drei Erstplatzierten in das Pre-Playoff, für die restlichen vier Mannschaften ist die Saison vorbei.