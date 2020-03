Der Ministerrat bekommt angesichts der Corona-Krise ein neues Format.

Ministerrat am Mittwoch zum Teil als Videoschaltung

Bei der Sitzung, die am Mittwoch um 11 Uhr im Kanzleramt beginnt, werden die Corona-Sicherheitsmaßnahmen eingehalten, es wird kein Händeschütteln zur Begrüßung geben und auch der Sicherheitsabstand wird eingehalten. Die Zahl der anwesenden Mitarbeiter der Minister wird deutlich reduziert.

Das entscheidet die Präsidiale

In der Präsidiale wird eine Entscheidung über die beiden kommenden Plenartage getroffen und die Tagesordnung dafür festgelegt. Die Budgetrede im Nationalrat diese Woche ist noch nicht definitiv abgesagt. Sie könnte möglicherweise doch stattfinden, teilte ein Sprecher von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) der APA mit. Die endgültige Entscheidung darüber wird in der Präsidialsitzung am Dienstag fallen.