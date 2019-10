Jetzt Live - Bierlein redet im EU-Hauptausschuss

Wir übertragen ab 10:45 Uhr live den EU-Hauptausschuss des Nationalrates mit unter anderem Kanzlerin Bierlein und Außenminister Schallenberg.

Im Vorfeld des Europäischen Rats am 17. und 18. Oktober in Brüssel tagt auch der EU-Hauptausschuss des Nationalrats. Von Seiten der Regierung werden den Abgeordneten Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Außenminister Alexander Schallenberg für Fragen zur Verfügung stehen. Der Ausschuss ist öffentlich und wird ab 10:45 Uhr übertragen.

Ringen um EU-Finanzierung

Mehr als drei Jahre nach dem britischen EU-Referendum sucht ein weiterer EU-Gipfel an diesem Donnerstag und Freitag in Brüssel eine Entscheidung zum Brexit-Drama. Die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien laufen auf Hochtouren weiter. Der Chefunterhändler der EU, Michel Barnier, hält eine Lösung noch in dieser Woche für möglich.

Zweiter Schwerpunkt des EU-Gipfels ist das Ringen um die EU-Finanzierung von 2021 bis 2027. Die finnische EU-Ratspräsidentschaft hat dazu einen Kompromissvorschlag auf den Tisch gelegt. Dieser beinhalte eine Erhöhung des Budgets auf 1,03 bis 1,08 Prozent der Wirtschaftsleistung, gegenüber dem von der EU-Kommission geforderten Anstieg auf 1,11 Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE).

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein trifft vor dem EU-Gipfel am Donnerstag neben Amtsinhaber Jean-Claude Junchker auch die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Zur Vorbereitung des Gipfels findet ein "Abstimmungstreffen" der Nettozahler zum EU-Mehrjahresbudget statt. Neben Bierlein nehmen die Regierungschefs von Schweden (Stefan Lövfen), Dänemark (Mette Frederiksen) und den Niederlanden (Mark Rutte) teil. Die Nettozahlerallianz fordert, dass der Ausgabenrahmen des künftigen EU-Budgets weiter bei einem Prozent der europäischen Wirtschaftskraft bleiben soll. Auch Deutschland will beim EU-Haushalt sparen.

Die richtigen Verhandlungen zum EU-Mehrjahresbudget werden nach Ansicht von Diplomaten erst nach dem Gipfel losgehen. Beim nächsten regulären Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs im Dezember in Brüssel sollen dann schon substanziellere Fortschritte erzielt werden. Allerdings wird in Ratskreisen nicht damit gerechnet, dass sich der EU-Finanzrahmen noch heuer verabschieden lässt. Vielmehr wird ein Durchbruch unter den EU-Staaten erst im kommenden Halbjahr unter kroatischem Vorsitz erwartet. Deutschland als EU-Vorsitzland in der zweiten Hälfte 2020 müsste dann noch eine Einigung mit dem EU-Parlament finden, wodurch sich das Anlaufen von EU-Programmen erheblich verzögern könnten.

Amtsende von Donald Tusk

Für EU-Ratspräsident Donald Tusk wird der Gipfel am Donnerstag und am Freitag indes der letzte reguläre Auftritt. Sollte es nicht doch noch einen Brexit-Sondergipfel geben, tritt der Pole von der EU-Bühne ab. Am 1. Dezember übernimmt planmäßig der neue EU-Ratspräsident, der frühere belgische Regierungschef Charles Michel, die Leitung der EU-Gipfel.