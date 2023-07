"Jetzt ist zu viel": Guido Maria Kretschmer spricht über skurrile Fanerlebnisse

Eigentlich liebt Guido Maria Kretschmer seine Fans, aber manche von ihnen gehen selbst dem aufgeschlossenen Designer zu weit. Darüber sprach der 58-Jährige nun offen in einem Interview.

"Das ist meine verbotene Zone"

In Verona Pooths (55) Talkformat "More Than Talking" erzählte der 58-Jährige nun aber auch von unangenehmen Aufeinandertreffen mit Fans. Er sei eigentlich "sehr anfassbar" und "körperlich", erklärte Kretschmer, die Coronapandemie habe ihn deshalb auch vor entsprechend große Herausforderungen gestellt. Eine ältere Dame habe ihn in dieser Zeit aber trotzdem einfach umarmt und dann noch eine äußerst pikante Frage gestellt: "Ach Guido, darf ich Sie mal am Nacken lecken?". Kretschmer habe dies sofort verneint, im Gespräch mit Pooth erklärt er: "Das ist meine total verbotene Zone".