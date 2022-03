Jetzt ist es fix! So wird in der VN.at Eliteliga nun gespielt

Im Rahmen einer Pressekonferenz gab der Vorarlberger Fußballverband die Entscheidung über die Spielweise in der Regionalliga West bekannt.

Wie bereits bekannt, wurde bei der Sitzung der RL-West Kommission am 8. 2. 2022 zwischen den drei Landesverbänden Vorarlberg, Tirol und Salzburg bezüglich einer Weiterführung des aktuellen Modells der Elite-Liga folgendes vereinbart: Sollten sich die Salzburger Vereine bis Ende Woche dazu bereit erklären, sich nochmals Gedanken über die Beibehaltung des Modells der Elite-Liga auch ab 2023/2024 zu machen, hätte ein Treffen aller Vereine aus den drei Eliteligen stattgefunden. Hier wäre es natürlich darum gegangen auch die Salzburger Vereine mit ins Boot zu bekommen, da sich Vorarlberg und Tirol deutlich für die Weiterführung des aktuellen Modells, auch über die Saison 2022/2023 hinaus, ausgesprochen haben.

Dieses Treffen wurde jedoch jetzt von den Salzburger Vereinen ohne wirkliche Begründung einfach abgelehnt und so kommt der Präsidiumsbeschluss des ÖFB vom 6. 6. 2021 zum Tragen, wonach die RL-West, sohin die 3. Leistungsstufe, ab dem Spieljahr 2023/2024 analog zu den Regionen Mitte und Ost (15 oder 16 Vereine) auszutragen ist.

Das heißt aber im Umkehrschluss, dass das Modell der Eliteliga in der Saison 2022/2023 letztmalig gespielt wird und danach wieder fünf Vorarlberger Vereine in der RL-West vertreten sein werden.

Da die Landesverbände Tirol und Salzburg in der Saison 2022/2023 jeweils mit 12 Vereinen im Herbst spielen, wird auch die VN.at Eliteliga ab der nächsten Meisterschaft zwölf Klubs umfassen. Gemäß unserer gültigen Auf- und Abstiegsbestimmungen wären es aber nur 10 Mannschaften in der Saison 2022/2023.

Danach spielen die beiden Erstplatzierten in der RL-West mit den vier Vertretern aus Salzburg und Tirol (10 Runden) um den Aufstieg in die 2. Bundeliga.

Die verbleibenden 10 Mannschaften der Elite-Liga würden dann in zwei 5er Gruppen eingeteilt (Oberes- und Unteres-Play-off) und spielen dann jeweils 10 Runden (8 Spiele). Punkteteilung nach dem Grunddurchgang. Zwei, drei oder vier Teilnehmer des Oberen Play-offs steigen dann in die neue RL-West mit 15 Vereinen auf (je nach Auf- und Abstieg in oder aus der 2. Bundesliga).