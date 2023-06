Jetzt Grillpaket und zwei Kisten Limonade gewinnen

Die Grillsaison ist eröffnet! VOL.AT verlost vom 19. Juni bis zum 30. Juli jede Woche 3 Grillpakete der WKV, Sparte Metzgereien, inkl. 2 Kisten VO ÜS Limo! Schnell mitmachen!

Vorarlberg ist ein kleines Land mit einem großen Herzen: Wir kennen und schätzen uns gegenseitig. Wenn man hierzulande etwas anpackt, macht man’s auch richtig gut. Eines Tages steckten die Brauereien Frastanzer und Mohren die Köpfe zusammen und dachten darüber nach, woran man an sonnigen Tagen eben so denkt: an Limo. Und wenn man nomalerweise Bier braut, denkt man auch gleich ein Stückchen weiter: nämlich daran, selber Limo herzustellen. Aber nur eine, die man selber gerne trinken möchte. Weil echte Vorarlberger nicht nur denken, sondern machen, hat VO ÜS gemacht: leckere Limonaden, süffige Säfte, frisches Wasser und erfrischenden Eistee.

In Vorarlberg gibt es eine starke Tradition der Fleischverarbeitung und Nahversorgung. Die Vorarlberger Metzger bieten qualitativ hochwertiges Fleisch an. Traditionelle Rezepte und handwerkliche Perfektion sorgen für vielfältige, schmackhafte Produkte. Metzgereien sind bekannt für persönliche Beratung und direkten Kundenkontakt. "In den Metzgereien Vorarlbergs wird die Verbundenheit zur Region und die Wertschätzung traditioneller Handwerkskunst gelebt", sagt Innungsmeister Gerold Hosp. Sie fördern Regionalität, bewahren kulinarische Identität und unterstützen die lokale Wirtschaft. Metzgereien sind wichtige Akteure in der Nahversorgung. Sie versorgen Menschen mit hochwertigen Produkten. Ihr Engagement für Regionalität und Nachhaltigkeit symbolisiert die Vielfalt Vorarlbergs.