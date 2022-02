Jetzt geht es „um die Wurst“

Der EC Bregenzerwald benötigt noch Punkte, um das Pre-Play-off zu schaffen.

In den verbleibenden zwei Runden entscheidet es sich nun also, ob Kapitän Felix Vonbun & Co. oder die Kärntner in das Pre-Play-off einziehen, beziehungsweise für wen die Meisterschaft schon zu Ende ist. Bei einem Punktegewinn der Wälder am Donnerstag bei den Wipptal Broncos und einer gleichzeitigen Niederlage des KAC nach regulärer Spielzeit bei den Red Bull Juniors wäre der EC Bregenzerwald bereits qualifiziert. Ansonsten kommt es am Samstag, 5. März um 19 Uhr zum großen Showdown in der Dornbirner Messeeishalle. Dann treffen nämlich die Kontrahenten direkt aufeinander. Wenn am Donnerstag beide Teams gewinnen oder verlieren, genügt den Tigern am Samstag sogar eine Niederlage in der Overtime oder im Penaltyschießen. Für Spannung ist also gesorgt, valcome.tv überträgt das Duell live.