Jetzt fällt die Entscheidung in der Causa FC Bizau

Am Dienstag fällt die definitive Entscheidung in der Causa FC Bizau. Es könnte eine Vorarlbergliga mit 17 Teams kommen.

Hochspannung herrscht im Vorarlberger Amateurfußball in der Causa Bizau. Wenn am Dienstag in der Geschäftsstelle des Vorarlberger Fußballverbandes das Neutrale Schiedsgericht mit dem Vorsitzenden Dr. Gerhard Götschhofer und den beiden VFV Vertretern Joachim Ganahl (Präsident FC Nenzing) und Simon Reis (VfB Hohenems) sowie den beiden Vertretern des Wälderklub Kaufmann Bausysteme FC Bizau Josef Greber (Präsident) und Gebhard Erath zusammensitzt und eine definitive Entscheidung fällt, ob der Landesliga-Champion FC Bizau in eine höhere Spielklasse aufsteigen darf oder nicht, sind auch weitere Ländleklubs davon betroffen. Erhält Bizau eine Berechtigung einer Teilnahme an der Vorarlbergliga-Meisterschaft 2018/2019 wird es wohl eine Saison mit 17 Vereinen in der höchsten Spielklasse geben. „Denkbar ist alles, aber wir warten zuerst mal das Urteil im Fall Bizau ab und werden in der Sitzung demzufolge dann die Ligeneinteilung herstellen“, sagt VFV Präsident Horst Lumper. Denn der letztjährige Tabellenvorletzte in der Vorarlbergliga, BW Feldkirch dürfte wohl auch in der Viertklassigkeit bleiben. Allerdings ist noch unklar, wenn Bizau aufsteigen darf, ob es in der Landesliga einen zusätzlichen Aufsteiger aus der 1. Landesklasse (Frastanz Dritter) dann geben wird, oder ob dann sogar Schlusslicht Gaißau (laut den Bestimmungen Fixabsteiger) doch noch weiter in der Landesliga verbleibt. Nach dem Urteil vom Neutralen Schiedsgericht tag das VFV Verbandspräsidium dann nur zwei Tage später über die Ligeneinteilung und die Auf- und Abstiegsbestimmungen der nächsten Saison.