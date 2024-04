Jetzt beginnt für RHC Wolfurt die heiße Phase

Nach der Osterpause beginnt nun der heiße Tanz in der NLA-Meisterschaft, am Samstagabend kommt es in der HockeyArena zum ersten Duell des Raiffeisen RHC Wolfurt gegen den Genéve RHC.

Als nach dem Grunddurchgang Fünftplatzierter muss im Best-of-Five Modus drei Siege gegen den Tabellenletzten eingefahren werden, damit eine allfällige Play-Out-Finalserie gegen den Verlierer der Begegnung zwischen Biasca und Wimmis vermieden wird. Auf der Papierform ist die Favoritenrolle bei den Hofsteigern, bei zwei klaren Saisonsiegen ließ das Argüero-Team in den Aufeinandertreffen gegen die Calvinstädter wenig anbrennen. Die Westschweizer haben in dieser Saison einen Kaderumbruch und die jungen Talente haben sich zwischenzeitlich an das NLA-Niveau gewöhnt, die Ergebnisse in 2024 widerspiegeln das eindeutig. Bei Wolfurt sind mit Héctor Gallego und Jean Carlos Levay-Theurer zwei Spieler verletzungsbedingt fraglich, der Fokus aber klar in Richtung Heimsieg ausgerichtet. "Die Stimmung ist gut, wir wollen so schnell wie möglich über die Ziellinie rollen, auch wenn dafür noch viel Arbeit auf uns wartet", tönt Kapitän Aurel Zehrer optimistisch.